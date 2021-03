Deducibilità delle spese veterinarie, l'Apas appoggia l'Istanza d'Arengo

L'Apas annuncia un'Istanza d'Arengo, promossa da alcuni cittadini, affinché le spese veterinarie possano essere deducibili nella dichiarazione dei redditi. Su questo argomento, la stessa associazione ha incontrato il segretario alle Finanze Marco Gatti, sottolineando che sono tante le famiglie che accudiscono un animale e come spesso i costi per le cure siano notevoli. Dal segretario – riporta Apas – il rinvio della discussione alla futura riforma sull’IGR. Intanto è possibile sottoscrivere l'Istanza, minuti di documento, allo studio Avv. Luca Della Balda presso WTC Dogana Bassa; al Centro Veterinario Sammarinese, Via Rio Cerbiano 13 Murata; e all'ambulatorio Veterinario Dott.ssa Roberta Gai, Via Ranco Mauro, 12 Dogana Bassa.

