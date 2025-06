Definiti i restauri a Palazzo Pubblico e Palazzo Begni. Al via l'asfaltatura sulla superstrada

L'intervista a Matteo Ciacci

La Sala del Consiglio di Palazzo Pubblico si prepara a un profondo restyling. L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici ha comunicato che gli interventi, previsti per la primavera 2026, dal 2 aprile al 28 agosto, interesseranno l’intero impianto tecnologico a supporto delle sedute consiliari, con nuovi pannelli, telecamere, cablaggi e aggiornamenti all’hardware. Dunque anche sistemi di votazione di nuova generazione. Non solo tecnologia: il progetto prevede anche il restauro della pavimentazione lignea e il rinnovamento degli arredi. I lavori dureranno cinque mesi e durante questo periodo, le sedute consiliari si trasferiranno temporaneamente al Centro congresso Kursaal.

Anche Palazzo Begni, sede della segreteria di Stato agli Esteri e Finanze, si prepara a rifarsi il look. Ai piani sottostanti i lavori partiranno entro l’anno. Una riqualificazione che serve a dare slancio a anche livello istituzionale.

"In sinergia con le segretarie competenti - spiega Matteo Ciacci, segretario al Territorio -, l'attività consigliare e gli eventi del centro congressi, capiremo con precisione le tempistiche. Questo per quanto attiene Palazzo Pubblico. Per quanto attiene invece Palazzo Begni, il lavoro è stato oramai portato avanti e addirittura approvato per la concessione edilizia. Partiranno le relative gare d'appalto per il rifacimento e la ristrutturazione e la riqualificazione del piano -1 e -2, che erano sfitti da troppo tempo e che consentirà di ridare splendore a un'area, quella sottostante all'attuale Palazzo Begni, che verrà utilizzata per altre sedi istituzionali".

Nel frattempo partiti anche i lavori di asfaltatura sulla superstrada: "C'è tutto un iter - continua Ciacci - che tra l'altro vede coinvolta l'Azienda dei lavori pubblici, che ci tengo a ringraziare, anche perché per i lavori del rifacimento dell'asfalto in zona Domagnano, alcuni lavori vengono fatti anche in notturna: questa è sicuramente una cosa positiva, perché cerchiamo di conciliare i lavori con le esigenze della collettività, per un Paese moderno che vuole andare avanti e che sta al passo con i tempi".

Nel video l'intervista a Matteo Ciacci, segretario al Territorio