Degenza Papa blindata, e i vescovi chiedono di pregare per lui nelle parrocchie

Prosegue blindatissima la degenza di papa Francesco al decimo piano del Policlinico Agostino Gemelli. La situazione è tale, secondo quanto si apprende, che a Francesco viene evitata qualunque possibile situazione di stress, nulla deve compromettere il delicatissimo decorso della polmonite, soprattutto si presta una forte attenzione all'ambiente in cui è ricoverato il Pontefice. "Non deve prendere neanche un colpo d'aria", è stato detto dall'equipe medica che lo ha in cura a chi lo sta assistendo in queste ore. Oggi ha ricevuto la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha espresso a Papa Francesco gli auguri di pronta guarigione, a nome del Governo e dell'intera Nazione: 'Ho trovato il Papa reattivo, abbiamo scherzato'.

Intanto in occasione della Festa di sabato 22 febbraio che celebra la cattedra di Pietro, il Vescovo di Rimini invita tutte le parrocchie e tutte le comunità religiose a pregare per Papa Francesco con una specifica preghiera dei fedeli durante le Sante Messe festive del sabato e della domenica.