DECORO URBANO Degrado nel sottopasso dell'Atlante: la Giunta di Castello invita tutti a partecipare alla ritinteggiatura

Visto lo stato di degrado in cui verte il sottopasso pedonale davanti al Centro Commerciale Atlante, la Giunta di Castello di Serravalle ha organizzato una giornata per combattere il degrado e sensibilizzare tutti i cittadini su un utilizzo consapevole degli spazi comuni. Sabato 23 aprile, dalle ore 9.00, invitano i concittadini a tinteggiare le pareti del sottopasso per riportarlo ad uno stato decoroso. "La speranza - scrivono sulla pagina Facebook della Giunta - è quella di far capire a coloro che si fossero divertiti a scrivere parole oscene e ingiurie, che esistono tanti altri modi per far sentire la propria voce e che l’educazione e il rispetto sono il fondamento per crescere in un luogo sano".

