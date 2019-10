Degrado nell'area ex Beccari a Fiorentino: avviati sopralluoghi e derattizzazione

Contro il degrado della zona adiacente il capannone utilizzato dalla ex “Beccari srl” a Fiorentino la Segreteria al Territorio fa sapere di aver avviato, insieme alle Segreterie competenti, una serie di iniziative per risolvere la situazione. Da un lato, si sono tenuti incontri per approfondire i problemi sul tavolo - da quelli di ambito tecnico amministrativo a quelli più operativi per lo smaltimento dei rifiuti. Ottenuta poi l'autorizzazione dall'autorità giudiziaria ad accedere all'interno del capannone (ricordiamo che la società è coinvolta in vicende giudiziarie a carattere penale), l'AASS già questa mattina ha svolto sopralluoghi e posto le prime misure per contrastare la proliferazione dei topi. Sotto monitoraggio costante anche il problema dell'accumulo dei rifiuti. La prossima settimana, l'incontro con Uffici e Segreterie coinvolte, come richiesto dal Capitano di Castello