PIAZZA DELLA LIBERTÀ Dehor in Città, il Capitano di Castello Simoncini: "Verificheremo l'esistenza di danni" È stato smontato, ma la polemica - sul rispetto delle normative - non si placa

La Giunta di Castello di San Marino Città, in una nota, accoglie con favore l’intervento della Segreteria di Stato al Territorio e del Segretario Ciacci per risolvere criticità procedurali legate all'ormai famoso caso del dehor, che era stato allestito in Piazza della Libertà. La questione non riguarda un contrasto verso l’attività privata, ma la necessità di garantire il rispetto delle normative e la tutela del patrimonio storico.

Installato temporaneamente per migliorare l’offerta turistica invernale, il dehor ha da subito suscitato perplessità, per le sue dimensioni ma soprattutto per l’iter autorizzativo. La Giunta ribadisce che ogni concessione deve essere validata da commissioni come quella UNESCO, quella per la Conservazione dei Monumenti e la Giunta stessa, nel rispetto della legge n. 158/2020.

In collaborazione con la Commissione Monumenti, la Giunta eseguirà verifiche sull’ancoraggio del dehor per accertare eventuali danni. In caso di criticità, non esiterà a coinvolgere l’Avvocatura dello Stato per tutelare il patrimonio pubblico.

È stato evidenziato che il dehor è stato autorizzato come struttura temporanea secondo la normativa vigente. Tuttavia, la Commissione per la Conservazione dei Monumenti, non coinvolta nel processo, ha sollecitato ulteriori controlli e ha espresso preoccupazione per l’impatto di una struttura giudicata invasiva in un contesto storico e istituzionale. Resta da chiarire, qualora venisse accertato effettivamente un danno, a chi spetterebbe il risarcimento.

Nel video l'intervista ad Alberto Simoncini, Capitano di Castello di Città

