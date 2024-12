Dehor sul Pianello, Oyster Bistrot: "Installazione autorizzata, avviato il dialogo per soluzioni alternative"

Botta e risposta sul dehor di Piazza della Libertà. Dopo l'intervento della Commissione Monumenti, replica lo stesso locale Oyster Bistrot: "L’occupazione del suolo pubblico - scrive - è stata regolarmente autorizzata dalle autorità competenti e la struttura è stata realizzata nel pieno rispetto delle normative vigenti, realizzata con materiali appropriati ed è una soluzione già utilizzata in contesti storici prestigiosi".

Ricorda si tratti di una installazione temporanea per il periodo invernale e comunica come già si sia avviato "un dialogo per valutare soluzioni alternative per armonizzare la tutela del contesto storico e istituzionale con l’esigenza di migliorare la qualità dell’offerta turistica e commerciale".