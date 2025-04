"Del merito ovvero della forza vitale”: il libro di Maria Cristina Origlia

Nel video l'intervista a Maria Cristina Origlia (Autrice)

"Del merito ovvero della forza vitale” è il nuovo il libro di Maria Cristina Origlia, giornalista socioeconomica, che mette al centro il tema talento e della sua promozione. "Questo libro - spiega - nasce dal mio interesse ormai pluriennale sul tema del merito della meritocrazia, in particolare dall'attività che svolgo nel Forum della Meritocrazia, un'associazione nata quattordici anni fa, proprio per la diffusione della cultura e della pratica del merito nel nostro mercato del lavoro. Sono al momento al secondo mandato di presidenza e quindi in questi anni abbiamo cercato di fare molti progetti che vanno a parlare diciamo a vari stakeholder della società italiana proprio per cercare di diffondere un approccio diverso al mondo del lavoro che in Italia manca moltissimo e purtroppo si sente.

"Dovrebbero cambiare diciamo quelli che sono i processi di selezione e di valutazione delle performance negli ambienti lavorativi - spiega Maria Cristina Origlia - sia nel privato che nel pubblico. Tra l'altro è stato presentato e approvato proprio da poco un disegno di legge merito per una riforma della pubblica amministrazione in chiave meritocratica. La questione è molto complessa però è di buon auspicio diciamo il fatto che si sia messo il dito su questo aspetto che è molto critico perché già in passato ci sono state diverse tentativi di riforma che non sono andati direi a buon fine".

