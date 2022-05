Delegazione Asdos a Roma per “Race for the Cure”

“Race fot the cure”, evento simbolo della Komen Italia, è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Sette le città italiane che, in occasione della Festa della Mamma, hanno aderito all'iniziativa e una delegazione dell'associazione sammarinese Asdos, donne operate al seno, si è recata a Roma per portare il suo contributo. Fra gli eventi, una corsa o passeggiata, in rosa, per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione. E un forte messaggio di incoraggiamento alle 56mila donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia. Il Circo Massimo è stato allestito con aree mediche e tematiche nelle quali sono stati offerti gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili.

La pandemia ha rallentato e fermato per sei mesi gli screening oncologici. Ora Komen Italia vuole tornare alla normalità e recuperare il tempo perso. Nel 2021 oltre 3mila donne hanno scoperto in ritardo di avere un tumore del seno, in una fase più avanzata della malattia e difficile da curare. “Vogliamo programmare azioni concrete che contribuiscano a recuperare il tempo perduto", ribadisce l'associazione che elenca gli oltre mille nuovi progetti di ricerca, prevenzione e sostegno portati avanti, in 22 anni, grazie alla “Race for the cure”.