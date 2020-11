VERSO LE PRESIDENZIALI USA Delegazione OSCE per Monitoraggio Elettorale, Rondelli: “Il clima è teso”

La delegazione Consiliare all'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, composta dai Consiglieri Michele Muratori e Paolo Rondelli, è a Washington per la partecipare alla missione di Monitoraggio Elettorale, verso le elezioni presidenziali del 3 novembre. Il ruolo e gli impegni della delegazione sammarinese, in vista del voto, ma anche le impressioni sul clima che il Paese sta vivendo, nell'intervista a Paolo Rondelli, in collegamento da Washington.

