Delibera per nuovi autovelox, Giunte: "Fondamentali per evitare rischi. Serve responsabilità"

La notizia dell'installazione di due nuovi autovelox ha fatto riaprire il dibattito sulla sicurezza stradale: tema molto sentito, specie dopo il recente incidente mortale sulla Sottomontana. Con una delibera del Congresso, si apre all'installazione di due box fissi per i rilevatori di velocità ad Acquaviva, in via Seconda Gualdaria e in via Rivo Fontanelle.

Prima di procedere, l'Azienda Lavori Pubblici e la Polizia Civile dovranno fare una verifica di fattibilità, entro marzo. Come spesso accade quando si parla di autovelox, la popolazione si è divisa tra chi li vede come mezzi per offrire maggiore sicurezza e chi come strumenti per fare incassi.

"La strada è un servizio per la collettività - afferma Roberto Ercolani, portavoce delle Giunte di Castello - e deve essere utilizzata in maniera sensata e ragionata. Tutti dobbiamo essere responsabili". "Quegli autovelox - aggiunge - sono fondamentali per evitare i rischi". "Se guardassimo alla sicurezza su tutto il territorio - prosegue Ercolani - servirebbe almeno un autovelox su ogni strada". Diversi gli interventi per la sicurezza previsti dalla delibera. Tra questi, il mandato affidato all'Azienda dei Servizi per progettare l'illuminazione pubblica della Sottomontana.

Nel servizio, l'intervista a Roberto Ercolani (portavoce della Consulta delle Giunte di Castello)

