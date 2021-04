Delibera scuola, Csdl: "I genitori rischiano di esaurire tutte le ferie"

La Csdl torna sulla organizzazione della ripresa della scuola nel dopo Pasqua, criticando i tempi dell'emissione della delibera del 2 aprile, per gli effetti che ha prodotto sulla gestione dell'organizzazione da parte di famiglie e lavoratori: “non hanno avuto neanche un giorno utile di preavviso per organizzarsi e avvertire i datori di lavoro che, peraltro, non sempre accettano di buon grado le assenze, seppur debitamente motivate come in questi casi”. Il sindacato sottolinea il rischio per “i genitori che hanno figli che non hanno potuto frequentare le lezioni per ben 8 giorni lavorativi, di non avere ferie a sufficienza per coprire i periodi di chiusure collettive normalmente previsti ad agosto e dicembre o per far fronte alle esigenze di carattere familiare o personale durante l’anno”. E commenta la richiesta del Segretario Belluzzi: “Chiedere l'ultimo sforzo alle famiglie – scrive la Csdl - suona come l’ennesima beffa, tanto più dopo che il Governo ha tenuto un simile comportamento”.

