Demansionamento Simoncini: Rf critica il Consiglio Giudiziario

Repubblica Futura critica la recente decisione del Consiglio Giudiziario sul caso del magistrato Massimiliano Simoncini, che ha stabilito che non possa esercitare la funzione giudicante. Per RF, la decisione conferma la linea del Governo e dei vertici della giustizia e non darebbe piena attuazione alla sentenza della Cedu che aveva censurato il demansionamento di Simoncini.

Il partito in una nota ricorda la riforma della giustizia del 2020 e sostiene che proprio quella riforma abbia determinato la vicenda professionale del magistrato. RF contesta inoltre che a decidere sulle sue sorti siano soggetti direttamente coinvolti nella vicenda. Repubblica Futura richiama anche i costi sostenuti dallo Stato, compresi i 170 mila euro di arretrati dovuti a Simoncini, e chiede al Governo se San Marino intenda rispettare integralmente le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, anche in vista dell’imminente firma dell’Accordo di associazione con l’Unione europea.







