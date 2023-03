Demolita la Ex Colonia di Rocca Pietore

Si sono conclusi i lavori di demolizione del fabbricato della ex Colonia di San Marino. Al via ora la seconda fase - fa sapere la Segreteria al Territorio - con l'apertura della trattativa con il Comune per ricostruirvi una struttura ricettiva da restituire ai sammarinesi, ripristinando la valenza sociale che il luogo ha rappresentato.

