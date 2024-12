DENATALITÀ Denatalità e invecchiamento della popolazione: un problema in Italia e a San Marino I dati Istat su nascite ed età media della popolazione

Un bambino fino a 5 anni di età ogni 6 ultrasessantacinquenni. Il report Istat sulla popolazione italiana residente, relativo all'anno 2023, evidenzia che per ogni bimbo si contano 5,8 anziani a livello nazionale, con una diminuzione di 13 mila nascite (-3,4%), in linea con il trend decrescente degli ultimi anni. Nel 2011, erano solo 3,8 gli anziani per ogni bimbo nato. L'età media della popolazione sale di anno in anno, e nel 2024 è arrivata a 46,6 anni. Rispetto all'anno precedente gli adolescenti sono in calo, mentre gli ultrasessantacinquenni salgono dal 24 al 24,3%. L'invecchiamento della popolazione riguarda tutto il territorio, nonostante ci sia una certa variabile nella velocità del processo. La Campania si aggiudica il titolo di regione più giovane, mentre la più anziana è la Liguria.

La popolazione stessa è in lieve calo: la flessione maggiore si riscontra al Sud e nelle isole, mentre aumenta a Nord-ovest e Nord-est, con unica eccezione nella Valle D'Aosta. Aumenta, inoltre, la speranza di vita alla nascita. Rispetto al 2022 si verifica una diminuzione del tasso di mortalità dal 12 all'11 per mille nel 2023. Dopo l'aumento legato agli anni della pandemia si torna vicini ai livelli pre Covid.

Anche a San Marino il calo delle nascite resta uno dei problemi maggiori. I dati evidenziano che al 21 dicembre 2024 si registrano solo 130 nuovi nati. Probabile però una lieve inversione di tendenza nei primi sei mesi del 2025: entro fine giugno, nasceranno almeno 80 bambini.

