Denatalità, San Marino studia come arginare il fenomeno

Si parla di inverno demografico. E se le temperature sul Titano confermano il fenomeno, possiamo dire che a Rimini fa un po' meno freddo: crescono le nascite, dato in controtendenza, con 917 nuovi arrivati nel 2024, segnando un aumento di oltre il 5% rispetto all'anno precedente. Aumentano anche le famiglie, ma calano leggermente i residenti.

San Marino invece si trova ancora a fronteggiare il fenomeno denatalità, con un consolidato saldo naturale negativo, anche se le prospettive per il 2025 parrebbero migliori, e la politica si mobilità, creando un organo ad hoc: la Commissione speciale sull'andamento demografico.

La prima riunione di insediamento, alla Parva Domus, è stata convocata dal segretario agli Affari Interni Andrea Belluzzi. Il team, formato da tre rappresentanti politici, uno per i sindacati e uno per le organizzazioni datoriali, assieme a un delegato dell'Ufficio Statistica e un membro nominato dalla Consulta per le associazioni, ha l'obiettivo di proporre interventi per sostenere la natalità – appunto -, rafforzare i servizi per la terza età e il sistema di welfare, oltre a produrre scenari e stime sugli impatti degli interventi ipotizzati. Interventi, che poi riferirà al Congresso di Stato e al Consiglio Grande e Generale, con indicazioni non vincolanti, vista la natura consultiva della Commissione.