CALO DELLE NASCITE Denatalità: Usl chiede misure "concrete e condivise" per invertire un trend inarrestabile I sindacati hanno chiesto un incontro con il Segretario di Stato alla Famiglia che, nei giorni scorsi, ha annunciato un progetto di legge ad hoc

E' ormai sempre più pressante il tema del calo delle nascite, al centro della discussione economica, sociale e politica. Dopo un Bollettino di statistica che certifica, per il 2024, un nuovo record negativo, con 144 nascite - ben 47 in meno rispetto all'anno precedente - l'Unione sammarinese dei lavoratori interviene per chiedere misure concrete e condivise. "Serve una strategia forte e inclusiva - afferma la segretaria generale Francesca Busignani - che deve partire con dei confronti immediati".

Un dossier sul quale sta lavorando il segretario alla Famiglia, Stefano Canti, che ha annunciato un progetto di legge in arrivo. La normativa è ancora in fase di studio, ma potrebbe introdurre il potenziamento degli incentivi, la maternità anche per i padri, maggiori tutele per le lavoratrici in gravidanza e altre idee.

"Meno nati vuol dire meno lavoratori del futuro - prosegue Busignani - meno consumatori, problemi per le ditte, problemi per i sistemi pensionistici, problemi per il Paese. La desertificazione. Quindi, bisogna in ogni caso fare un ragionamento ad ampio spettro che deve includere anche una maternità per chi non lavora, chiaramente non per chi può stare a casa senza far niente a prescindere, e anche dei congedi parentali pagati sia per le mamme che per i papà, così come avviene in Italia. Questi sono solo alcuni degli strumenti che devono, però, essere aggiunti a quelli del sistema-Paese: devono fare in modo che, chi vuole avere dei figli, non sia nell'incertezza e non aspetti talmente tanto" da rinunciare.



“Quotidianamente le famiglie ci raccontano le loro difficoltà”, spiega il sindacato per il quale, “senza politiche incisive è impensabile invertire il calo delle nascite”. L'Usl porta poi l'esempio dei Paesi che, in Europa, consentono alle madri di restare accanto ai figli per i primi due anni a stipendio pieno. E' solo una delle situazioni che i rappresentanti dei lavoratori porteranno all'attenzione del Segretario alla Famiglia. "Come sindacati - conclude Busignani - abbiamo chiesto un incontro, fra le altre, anche su queste tematiche. Il segretario Canti ha detto che a brevissimo ci riceverà, quindi aspettiamo di sederci a un tavolo e vedere cosa c'è nella legge". Norma che, "in ogni caso deve portare a prese di posizione forti, a tutela delle persone".

