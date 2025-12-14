SAN MARINO Dentalità e IVG, UDS: "Doveroso riflettere sul preoccupante numero di aborti spontanei" Unione Donne Sammarinesi replica anche alle associazioni "pro-vita": Le associazioni cosiddette “pro-vita”: "Indebitamente confrontano la questione dell’IVG con il problema – che attanaglia tutto il mondo occidentale - della denatalità"

Unione Donne Sammarinesi interviene sul tema denatalità e interruzione volontaria di gravidanza. Dall’introduzione della legge che regolamenta l’IVG a San Marino, come emerso dalle ultime relazione, si parla di 18 casi per il 2023 e di 21 casi per il 2024. Dati, fa notale UDS, in linea con le osservazioni del fenomeno nei decenni precedenti e, anzi, visto il costante aumento della popolazione negli ultimi anni, forse anche in diminuzione.

Le associazioni cosiddette “pro-vita”, aggiunge UDS, indebitamente confrontano la questione dell’IVG con il problema – che attanaglia tutto il mondo occidentale – della denatalità. Il tasso di natalità è influenzato da una miriade di fattori socio-economici, culturali e strutturali, non certo soltanto dalla disponibilità o meno dell’interruzione volontaria di gravidanza.

Per UDS invece è doveroso riflettere sul preoccupante numero di aborti spontanei: una sfera di immenso dolore e spesso solitudine, che meriterebbe più risorse per la ricerca, la prevenzione e il sostegno psicologico alle coppie che affrontano queste perdite.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: