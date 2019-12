Denuncia Guidi contro Pierfelici: ex Magistrato Dirigente ricusa Commissari Di Bona e Volpinari

Il 2 dicembre Valeria Pierfelici ha ricusato i Commissari della legge Di Bona e Volpinari, titolari dell’istruttoria sulla denuncia inoltrata da Guido Guidi contro di lei. "Invece di agevolare il corso della giustizia, dopo aver denunciato e diffamato il Prof. Guidi - scrive in una nota l'avvocato Giacomo Nicolucci - ostacola anche il normale funzionamento della giustizia. "Come si legge nell’atto con cui i giudici Di Bona e Volpinari hanno presentato istanza di astensione, la prevenuta, prosegue il legale di Guidi, una prima volta non si è presentata all’interrogatorio del 13 novembre 2019, mentre una seconda volta, cioè il giorno prima dell’interrogatorio fissato per il 3 dicembre, ha depositato un’istanza di ricusazione nei confronti dei magistrati che indagano su di lei".