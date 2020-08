TRIBUNALE Denunciata l'ex magistrato dirigente Valeria Pierfelici dal professor Guido Guidi "Le disposizioni contenute sulla distribuzione dei procedimenti penali interferisce sulla competenza dei giudici naturali"

Denunciata l'ex magistrato dirigente Valeria Pierfelici dal professor Guido Guidi.

Presentata denuncia querela nei confronti dell'ex magistrato dirigente Valeria Pierfelici, da parte del professor Guido Guidi, già giudice d'appello amministrativo. Lamenta che alcune disposizioni contenute sulla distribuzione dei procedimenti penali per l'istruttoria, deciso dalla Pierfelici lo scorso 24 luglio, vadano a interferire sulla competenza dei giudici naturali (in questo caso Simoncini e Battaglino), incaricati della trattazione del fascicolo già aperto nei confronti della dottoressa Pierfelici. “Il fascicolo non può in nessun caso essere sottratto al suo giudice naturale”, scrive lo studio legale Granara che rappresenta il professor Guidi. In questo caso, il fascicolo già presentato contro Pierfelici passerebbe al giudice Morsiani, “già ritenuto incompatibile – conclude lo studio legale – a trattare cause penali in cui è coinvolta la dottoressa. L'esito finale potrebbe essere la paralisi completa del procedimento, con oggettivi rischi di prescrizione”.



I più letti della settimana: