Denunciato negoziante di Bellaria che vendeva Hogan false per originali

Denunciato negoziante di Bellaria che vendeva Hogan false per originali.

Vendeva sneakers di lusso a prezzi stracciati. Peccato che fossero contraffatte. Nel mirino della Guardia di Finanza di Rimini un negozio di Bellaria-Igea Marina. 49,00 euro al posto di 180 per un modello iconico della Hogan spacciato per originale, con tanto di cartelli affissi in vetrina per pubblicizzare la promozione.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Il commerciante è stato perciò denunciato per vendita di prodotti contraffatti. Le Fiamme Gialle sono poi risalite al luogo di approvvigionamento delle scarpe: un laboratorio attrezzato sul retro di un’abitazione alla periferia di Montegiorgio, in provincia di Fermo. 500 le paia di scarpe “Hogan” sequestrate, nonché accessori per riprodurre il marchio. Il responsabile del laboratorio è stato anch'egli denunciato.



Foto Gallery

I più letti della settimana: