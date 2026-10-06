Depaving: San Marino a confronto con le realtà di Genova e di Forlì

Restituire suolo alla città, togliere asfalto e cemento dove non servono, riportare verde e permeabilità. San Marino sulla strada della rinaturalizzazione urbana guarda al contributo che può venire dall'esperienza italiana con due casi di rilievo. Genova, con Francesca Coppola - dell’Assessorato all’Urbanistica, Verde Urbano, Smart City e Città dei 15 minuti - che illustra il ruolo del depaving nel Piano Urbanistico Comunale, mettendo a fuoco criticità, punti di forza e fruizione concreta da parte dei cittadini.

Poi Forlì, con il Responsabile dell'Unità Programmazione Territoriale, Stefano Bazzocchi, che guarda alla depavimentazione non solo come un gesto simbolico, ma un processo inserito in una cornice di pianificazione urbana e di obiettivi europei di adattamento climatico. Pratica strategica, laddove favorisce la permeabilità del terreno, riduce il rischio di allagamenti, rafforza la biodiversità e contribuisce a rendere le città più fresche e vivibili. “Agire in questa direzione – dice - non è più rinviabile. E' necessario che sia le norme urbanistiche, che anche gli interventi in termini di opere pubbliche – prosegue Bazzocchi - ma anche gli interventi che vengono richiesti ai privati, agli operatori, quando si fanno delle trasformazioni urbane, siano orientate a una maggiore sostenibilità anche sotto questo aspetto e portino ad un'implementazione del livello di permeabilità dei suoli, attraverso queste modalità che ci consentono di essere più sicuri, di migliorare anche la vita dei cittadini”.

Il Segretario per il Territorio Matteo Ciacci richiama il decreto delegato 111, che dà attuazione alla Pianificazione Strategica Territoriale e introduce regole e incentivi per la depavimentazione di aree pubbliche e private. “Il depaving – dice – non è uno slogan, è già una realtà” e cita le opere al Piazzale adiacente lo spazio Menicucci e l'intervento che partirà a Laiala, ricordando l'importanza del confronto con altre realtà : “credo che questo possa essere da spunto anche per la Repubblica di San Marino – prosegue Ciacci - che ha introiettato nel suo sistema a livello urbanistico proprio la disciplina della depavimentazione, sia incentivando il privato a eliminare asfalto a favore di aree verdi; sia nel pubblico, perché anche il pubblico deve fare la sua parte. Quindi questa è una procedura, una modalità, un principio che stiamo cercando di portare avanti con concretezza, ma anche dando una chiara visione al nostro Paese”.