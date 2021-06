REFEREDUM Depenalizzazione aborto, Uds: “Firme validate dal Collegio Garante”

Il Collegio Garante ha verificato le oltre tremila firme raccolte dal Comitato promotore del referendum per la depenalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. A darne notizie, sui propri profili social, l'Unione Donne Sammarinesi.

Novantacinque – riporta La Serenissima – le firme non ritenute valide, la maggior parte perché fatte da cittadini non sammarinesi, mentre sette sono state annullate perché doppie. Ora non resta che attendere il decreto reggenziale con la data del referendum.

