SANITÀ Depositato il pdl "norma a tutela dei soggetti affetti da fibromialgia" San Marino sarà tra i primi Stati ad avere una normativa in tal senso

Fin dal 1992 la sindrome fibromialgica è stata riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) attraverso la Dichiarazione di Copenaghen: una malattia caratterizzata da dolore cronico diffuso, inclusa nella decima revisione dell’International statistical classification of diseases and related health problems. La Sindrome Fibromialgica è una patologia cronica che colpisce circa il 2-8% della popolazione mondiale. La diagnosi precoce e i trattamenti tempestivi, nonché l’adozione di uno stile di vita sano ed attivo che deve essere perseguito con impegno e costanza attraverso l’inserimento nella propria routine di comportamenti attivi, influenzano positivamente la storia della sindrome, con ricadute favorevoli a livello clinico, psicologico, sociale ed economico.

A seguito dell’approvazione dell’Istanza d’Arengo n. 11 del 03/10/2021 la Segreteria di Stato per la Sanità ha richiesto all’ISS di fornire materiale utile alla discussione nella “IV Commissione Consiliare Permanente”, riferimento che è stato poi realizzato e discusso nella seduta del 11 gennaio 2023. Venerdì scorso, facendo seguito a quanto previsto dall’iter legislativo, è stato depositato il Progetto di Legge “Norme a tutela dei soggetti affetti da Fibromialgia”, il quale mira a garantire un alto livello di tutela della salute nonché a migliorare le condizioni di vita delle persone che sono affette da questa malattia.

Nell’articolato, oltre a riconoscere la fibromialgia come malattia caratterizzata da dolore cronico diffuso associato a stress emotivo, disagio con limitazioni somatiche e psicologiche, viene dato mandato al Comitato Esecutivo dell’ISS di individuare un percorso terapeutico multidisciplinare per la cura dei pazienti, evidenziando inoltre l’utilità di predisporre opportune campagne di informazione e sensibilizzazione nonché specifica formazione del personale medico e assistenziale. “Una tappa importante per la Repubblica di San Marino che consentirà di essere tra i primi Stati ad avere una normativa in tal senso” - spiega il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta.

