GREEN PASS Deroga: circolare interna del Miur che consente l'accesso alle lezioni per gli studenti sammarinesi I sammarinesi dovranno comunque esibire la propria tessera vaccinale.

Deroga: circolare interna del Miur che consente l'accesso alle lezioni per gli studenti sammarinesi.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la deroga per il green pass sammarinese. E in serata la notizia, giunta dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione, che a 24 ore dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta, il Ministero italiano dell'Università ha diramato una circolare interna a tutti gli atenei e i conservatori italiani comunicando la proroga che consente l'accesso alle lezioni per gli studenti sammarinesi, i quali dovranno comunque esibire la propria tessera vaccinale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: