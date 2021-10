Deroga green pass: lunedì in Gazzetta Ufficiale, ecco come comportarsi nell'attesa

Dopo la conferma della deroga al green pass per i sammarinesi vaccinati con Sputnik fino al 31 dicembre, il prossimo passaggio è la pubblicazione del Decreto fiscale - nel quale la novità è contenuta - lunedì in Gazzetta. Tra i cittadini del Titano si è creato un certo dibattito su come comportarsi questo weekend, visto che un testo da stampare e presentare fuori confine ancora non è disponibile. Dalla Segreteria Esteri spiegano che la proroga è – di fatto - valida e che servirà anche per lavorare in luoghi pubblici e privati in Italia, per viaggiare sui mezzi e frequentare scuole e università e fare sport. Ma allo stesso tempo, per limitare i possibili disagi vista l'attesa pubblicazione, è consigliabile spostarsi portando sempre con se la tessera vaccinale, il certificato e stampare il comunicato congiunto emesso ieri dalle Segreterie Esteri e Sanità con l'annuncio della proroga, insieme ad articoli giornalistici in cui si parla dell'argomento.

Sul fronte politico arrivano le critiche di Libera. “Siamo sudditi in casa nostra – scrivono – e ridotti a girare con i comunicati”. I segretari Ciavatta e Beccari sono “dilettanti allo sbaraglio” attacca Libera che parla di un “contentino” per una situazione non ancora risolta definitivamente.

Lunedì sarà anche la data di avvio dei tamponi rapidi in farmacia sul Titano: si partirà con una prima fase sperimentale in alcuni esercizi, con prenotazione tramite il portale della Pubblica Amministrazione BookPA. Con la nuova settimana, poi, sarà introdotto il prezzo calmierato di 10 euro per i test rapidi antigenici prenotabili tramite il Laboratorio Analisi Iss.

Intanto, in Italia, a 24 ore dalla protesta contro il green pass, a Trieste i portuali continuano a presidiare uno dei varchi dello scalo, lasciando però libero l'accesso. Nel Riminese, come nel resto del Paese, riaprono i locali da ballo con pass obbligatorio e gli operatori sperano ora in un futuro senza limitazioni di capienza. Sul fronte dati, nella Penisola sono 2.983 i nuovi positivi e 14 le vittime, in calo rispetto alle 42 di ieri. E in Emilia-Romagna 240 i contagi in 24 ore e 2 i decessi.