DES a San Marino, le perplessità di CSDL su un investimento pari al bilancio dello Stato 'I lavoratori del settore debbano accontentarsi del 4,5% in due anni'

Il Progetto di Legge per istituire a San Marino il Distretto Economico Speciale (DES), avviato alla prima lettura consiliare, è balzato tra gli argomenti dell'ultima puntata di CSdL Informa. “Un investimento che nella nostra realtà non ha precedenti, e che in rapporto al bilancio dello Stato non ha eguali al mondo. In Italia ed Europa questi progetti riguardano zone depresse: anche il nostro Paese lo è? Si chiede il sindacato “Stando agli annunci del Governo sulla solidità del Bilancio ed il debito sotto controllo, non parrebbe. Il Segretario Merlini si è quindi soffermato su alcune relazioni allegate al Bilancio dello Stato, e in particolare le parti riguardanti il settore del commercio, per il quale è in corso una difficile trattativa per rinnovare il contratto del comparto. “dai dati emerge che non ci sono motivi perché i lavoratori del settore debbano accontentarsi del 4,5% in due anni”.

