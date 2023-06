Destinazione Shanghai: studenti pronti a partire per il Campus promosso dall'Associazione San Marino-Cina

Dal Titano a Shanghai: torna il progetto promosso dall'Associazione San Marino-Cina che vede protagonisti gli studenti. Sono pronti a partire ragazze e ragazzi selezionati per il Campus interattivo internazionale per l'amicizia tra i giovani 2023. Un'iniziativa che permetterà loro, tramite borse di studio, di avvicinarsi al Paese asiatico e fare scambi culturali. 16 gli Stati scelti per questa esperienza, tra i quali il Titano. Associazione e studenti sono stati ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini.

Dalla Reggenza un riferimento alle più che cinquantennali relazioni ufficiali con Pechino. Ricordato, durante l'udienza, Gian Franco Terenzi, venuto a mancare nel 2020, storico presidente dell'associazione e protagonista nei legami con la Cina. I capi di Stato si sono soffermati sulle opportunità di incontro e dialogo offerte dai progetti dell'organizzazione e sulle occasioni di crescita per gli studenti che parteciperanno al campus a luglio.

