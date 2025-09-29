DG San Marino RTV: il 6 ottobre segnerà la “grande ripartenza” dell'Emittente di Stato

L'intervista al Dg Roberto Sergio

Nel pomeriggio il Consiglio di Amministrazione della San Marino RTV; al centro il nuovo Piano industriale. Triennale – sottolinea il DG Roberto Sergio -, ma che comprende già il 2025; e che “sostanzierà tutto quello che si è detto in questi mesi, pochi mesi, di attività”. Riflettori puntati ora sul 6 di Ottobre: “è una giornata speciale; ci sarà un palinsesto speciale che racconterà tutto quello che accadrà dal 7 in poi. Inizierà con il TG della mattina e si completerà con il TG della sera. Talent, personalità, politici; ci sarà dibattito su tutto, e io credo che quella sia la grande ripartenza di questa televisione che oggi è il 550 su tutte le piattaforme”.

Ascolta l'intervista al DG della San Marino RTV Roberto Sergio







