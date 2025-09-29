RTV DG San Marino RTV: il 6 ottobre segnerà la “grande ripartenza” dell'Emittente di Stato Nell'occasione – spiega Roberto Sergio – un palinsesto speciale per raccontare tutto ciò che accadrà dal giorno successivo. Passaggio chiave della nuova fase di RTV il nuovo Piano Industriale

Nel pomeriggio il Consiglio di Amministrazione della San Marino RTV; al centro il nuovo Piano industriale. Triennale – sottolinea il DG Roberto Sergio -, ma che comprende già il 2025; e che “sostanzierà tutto quello che si è detto in questi mesi, pochi mesi, di attività”. Riflettori puntati ora sul 6 di Ottobre: “è una giornata speciale; ci sarà un palinsesto speciale che racconterà tutto quello che accadrà dal 7 in poi. Inizierà con il TG della mattina e si completerà con il TG della sera. Talent, personalità, politici; ci sarà dibattito su tutto, e io credo che quella sia la grande ripartenza di questa televisione che oggi è il 550 su tutte le piattaforme”.

Ascolta l'intervista al DG della San Marino RTV Roberto Sergio

