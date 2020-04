Di genere o domestica, attivo numero Iss antiviolenza

Attivo da venerdì il numero 0549 994800 dedicato alle vittime di violenza, domestica e di genere. Si tratta di un servizio attivo 24 ore al giorno, tutti i giorni, festivi compresi.A rispondere sono gli operatori della UOS Salute Donna, tramite anche il supporto della Centrale Operativa delle Forze dell’Ordine. La psicologa del Centro d'Ascolto richiamerà il richiedente secondo le modalità indicate nel modulo. È possibile anche richiedere informazioni e ricevere assistenza scrivendo all’indirizzo di posta elettronica centroascoltoantiviolenza@iss.sm, al quale risponderà la psicologa del Centro. Oltre al numero per le vittime di violenza (0549 994800) si ricordano anche i numeri di emergenza da contattare per un intervento immediato: Soccorso pubblico 113, Pronto soccorso medico 118, Polizia Civile 0549-887777 / 115, Gendarmeria 0549-888888 / 112.