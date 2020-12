Diaconale, giornalista gentiluomo: aveva particolarmente a cuore il futuro dell'emittente di Stato

Arturo Diaconale

Una vita dedicata al giornalismo, professionista brillante e rispettoso, di rara intelligenza e cultura. È un omaggio corale quello che il mondo della politica, dello sport e non solo tributano ad Arturo Diaconale: uomo del dialogo, un liberale di cui si ricordano le battaglie di libertà. Oggi alla Camera il ricordo commosso di tanti.





Ex Cda Rai - in passato a capo della redazione romana de Il Giornale di Indro Montanelli; quindi, redattore capo di Studio Aperto; infine, direttore de L'Opinione - aveva scelto di dedicare gli ultimi anni della sua vita professionale alla sua passione calcistica, la Lazio, come portavoce. "Scompare un vecchio e caro amico – afferma il Direttore di Rtv Carlo Romeo - giornalista con la schiena dritta che anche in momenti molto scomodi ha saputo rappresentare e difendere le sue idee e le sue posizioni”.

Grande sostenitore del Titano, quattro anni fa fu tra i primi a rivendicare per il palinsesto della nostra emittente un canale tv che coprisse l'intera penisola.

Nel video il ricordo commosso di Renato Brunetta (Fi) e Giuseppe Basini (Lega); e l'intervista che Diaconale rilasciò del 2016 alla collega Francesca Biliotti nella sede della Stampa Estera a Roma.