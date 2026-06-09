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Diagnosi precoce del tumore al seno, Avsso e Asods insieme per un software di Intelligenza artificiale

Da Avsso contributo di 5 mila euro per l'acquisto: "Poter individuare in anticipo le zone più a rischio tumore significa poter salvare delle vite"

9 giu 2026
Diagnosi precoce del tumore al seno, Avsso e Asods insieme per un software di Intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale al servizio della diagnosi precoce del tumore al seno: l'Associazione Volontari Sammarinesi Sangue e Organi (AVSSO) ha donato 5.000 euro all'Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno (ASDOS) a sostegno del progetto per l'acquisto di un software di IA applicato allo screening mammografico.

La consegna è avvenuta ieri presso la sede di Borgo Maggiore, dalle mani della presidente AVSSO Katia Savoretti a quella di ASDOS Mara Valentini. Il contributo si aggiunge a quanto già raccolto in occasione dell'Ottobre Rosa e va a finanziare un progetto sviluppato in collaborazione con l'ISS, che punta a ottimizzare la sensibilità diagnostica dello screening mammografico, ridurre i falsi positivi e abbattere i tempi di diagnosi, con ricadute dirette sulla qualità di vita delle donne e sulla riduzione dello stress legato ai richiami inutili.

Il progetto ha una portata più ampia della sola tecnologia: prevede il coinvolgimento delle fasce d'età oggi escluse dallo screening mammografico, con l'obiettivo di sensibilizzare le donne più giovani sulla prevenzione primaria e diffondere corretti stili di vita. "Poter individuare in anticipo le zone più a rischio tumore significa poter salvare delle vite", sottolinea AVSSO in un comunicato, definendo l'iniziativa "un importante investimento per la salute pubblica e per la tutela della salute femminile."




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