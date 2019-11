Dialoghi col mondo: a Faetano ospite Enrico Calamai, lo "Schindler di Buenos Aires"

Parte stasera il ciclo "Dialoghi col mondo", che porterà a San Marino personalità illustri che si sono distinte a livello internazionale in vari ambiti di competenza. Protagonista del primo incontro, stasera alle 20:30 presso l'Ente Cassa di Faetano, sarà l’ex diplomatico Enrico Calamai, detto “lo Schindler di Buenos Aires”, per esser riuscito a mettere in salvo più di trecento perseguitati dal regime militare argentino nel 1976. L'incontro è organizzato dalla Giunta di Castello di Faetano e il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino, con il Patrocinio delle Segreterie di Stato agli Affari Esteri, Affari Interni, Istruzione e Cultura, Ambasciata d’Italia di San Marino,

Un'occasione, ricorda la Giunta, “per riflettere e approfondire i grandi temi che contraddistinguono l’odierno scenario internazionale, dai fenomeni migratori ai più recenti conflitti, che i mass media hanno la tendenza a presentare senza un’approfondita analisi”.