Dialogo con Segreterie e difficoltà delle aziende fuori territorio: USC traccia obiettivi e priorità

L'Unione Sanmarinese Commercio e Turismo traccia la roadmap per risolvere le criticità e rilanciare il settore. Diversi gli obiettivi prefissati a partire da un maggior dialogo con le Segreterie di Stato.

"Un dialogo che deve essere costruttivo e che possa portare alla risoluzione delle tante criticità - sottolinea Marina Urbinati, presidente USC - che hanno le aziende esistenti e che dal nostro punto di vista poi si potrebbero anche riversare sulle eventuali aziende che volessero instaurarsi a San Marino".

Tra i punti ritenuti prioritari da USC fornire strumenti alle aziende per essere più competitive fuori territorio: "Abbiamo regole che ancora non sono chiare, non sono precise e in parte non sono neanche riconosciute, quindi facciamo molta fatica a confrontarsi con l'esterno. Purtroppo non è una cosa nuova, perché noi queste cose le stiamo già portando avanti da tempo. Speriamo e ci auguriamo che la firma con l'Accordo di associazione possa portare a questo risultato".

Altro obiettivo la semplificazione e digitalizzazione della PA. Serve una pubblica amministrazione, sottolinea Marina Urbinati, che sia dalla parte degli imprenditori.

