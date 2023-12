UNIVERSITÀ "Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali": ancora pochi giorni per iscriversi al corso di alta formazione in collaborazione con Unirsm

Dall'alba dei tempi si sono levate le armi in nome della religione. Ancora oggi, purtroppo, culture diverse si scontrano e faticano a convivere: il conflitto israelo-palestinese ne è una dimostrazione lampante. Solo dalla reciproca conoscenza è possibile l'incontro, per arrivare a un processo di integrazione e pacificazione. È su queste basi che si fonda il Corso di alta formazione in “Dialogo interreligioso e relazioni internazionali”, arrivato alla sua seconda edizione con un focus sull'area balcanica e l'area mediterranea.

A tenerlo la Scuola superiore di studi storici dell'Università di San Marino e l'Istituto superiore di Scienze religiose “Marvelli” di Rimini. C'è tempo fino al 6 gennaio per iscriversi. I corsi dureranno un semestre, fino a settembre, con due lezioni alla settimana in orari adatti ai lavoratori, sia in presenza sia online. "Pensiamo che questa iniziativa formativa - commenta Don Marco Casadei, direttore ISSR Marvelli - sia ben strutturata e all'altezza della sfida dei tempi". Il percorso formativo, aperto a tutti, vale 60 crediti universitari per i laureati, equivalenti a un master di I livello.

Tanti le partnership internazionali che danno spessore all'iniziativa. "Speriamo possa giungere un segno dell'apprezzamento della Reggenza - aggiunge Adolfo Morganti, coordinatore del corso di alta formazione -. Anche il nunzio apostolico a San Marino ha molto apprezzato il corso e l'ha comunicato al vescovo Monsignor Turazzi, auspicando possa assumere un rilievo maggiormente internazionale".

Nel video l'intervista a Don Marco Casadei (direttore ISSR Marvelli) e Adolfo Morganti (coordinatore corso di alta formazione)

