Didattica a distanza, Preside Esposito: "Collegatevi al registro elettronico"

Il nuovo decreto protrae la chiusura delle scuole fino al 6 aprile, non solo, anche i docenti saranno lontani dai plessi scolastici. Acquista ancor più concretezza operativa, nonché valore formativo, la didattica a distanza. “Importante recuperare una routine", dice il Preside delle Scuole Superiori, Giacomo Esposito, che invita a collegarsi al registro elettronico. Valore soprattutto di socializzazione, in un momento in cui lo stesso decreto esclude “qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, per mantenere il distanziamento sociale”. Lezioni online: un modo per stare insieme, se pur a distanza.

Nel video, l'intervista al Dirigente Scolastico delle Superiori, Giacomo Esposito