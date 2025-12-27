Dieci anni di Babbi Natale in vespa sul Titano Dalle più storiche, alle più recenti. Da Città a Dogana, passando tra i vari Castelli. E, nonostante la barba bianca, la maggior parte sono giovani.

Un'idea nata per caso e che è diventata presto tradizione. Gli auguri, da ormai 10 anni a questa parte, vengono recapitati non da Babbo Natale, ma da una folla di Babbi Natale. Non a piedi, non in slitta, bensì in Vespa. Dalle più storiche, alle più recenti. Da Città a Dogana, passando tra i vari Castelli. E, nonostante la barba bianca, la maggior parte sono giovani.

Fanno il giro di San Marino e portano allegria tra cittadini e turisti. Quest'anno festeggiano dunque il decennale della sfilata organizzata dal Vespa Club San Marino. E più passa il tempo più la comitiva cresce: quest'anno oltre 50 “vespaioli” rosso vestiti. Renne a due ruote, rombi di motore e clacson strappano sorrisi e ricordano la gioia del Natale. L'appuntamento tradizionale è il 24 dicembre, ma quest'anno è stato rimandato per maltempo. Condizioni atmosferiche permettendo, i Babbi Natale in Vespa non hanno mai mollato, nemmeno nel 2020 segnato dal Covid: quando le mascherine non sono bastate per nascondere il sorriso degli occhi e non hanno nemmeno frenato l'entusiasmo.

Nel servizio le immagini dei Babbi Natale in vespa e l'intervista ad Alessandro Di Mario

