SPIRITO D'IMPRESA Dieci anni di passione: la realtà di Vanities

Calzature, borse accessori e tutto quello che riguarda il mondo dell'abbigliamento sono sempre stati la passione di Erica Faetanini, titolare del negozio Vanities. Dopo il percorso universitario in ambito economico arriva così la scelta di seguire questa passione avviando, dieci anni fa, la sua attività.

"Sono partita facendo un business plan cercando di pianificare tutto per seguire la mia passione - spiega Erica - e dopo i primi campionari e le prime prove è partito tutto. Adesso dopo dieci anni di attività abbiamo una vasta clientela affezionata oltra a tutta la parte web che ricopre un ruolo fondamentale".

"Compriamo non solo per il cliente fisico ma anche per quello che comunque compra dall'estero - spiega - cercando di incamerare e ricordare ogni esigenza. Inoltre io disegno anche una mia linea, marcata proprio Vanities, tutte pensate un anno e mezzo prima dell'uscita ovvero dell'avvio della produzione. Si tratta di una vera e propria passione prima di essere un lavoro e ti deve prendere al 100%".

Nel servizio l'intervista a Erica Faetanini (Vanities)

