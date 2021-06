Dieci anni fa, un giorno 'Benedetto'

Dieci anni fa, un giorno 'Benedetto'.

Decimo anniversario per la visita di Benedetto XVI alla Diocesi di San Marino-Montefeltro. Una giornata di grande gioia ed intensa commozione per la comunità del Titano e del Montefeltro che, celebra questo anniversario, con una solenne celebrazione nella Cattedrale di Pennabilli (RN) alle ore 10:30. Sarà l'occasione per una riflessione per la Repubblica di San Marino che, unica al mondo, deve la sua fondazione ad un santo e che, nella profonda osmosi tra sentimenti religiosi ed istituzioni laiche, ha costruito un ideale di pace e di libertà. L’anniversario sarà soprattutto una occasione per la Diocesi per riprendere, dopo tanti mesi difficili, la spinta che papa Francesco sta imprimendo alla Chiesa oggi.

