UNIRSM "Dieci storie di emigrazione": le esperienze dei sammarinesi nel libro di Patrizia Di Luca

Le brevi narrazioni proposte nel volume "Dieci storie di emigrazione" realizzato da Patrizia Di Luca, responsabile del centro di ricerca sull'emigrazione del dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinese dell'Università di San Marino, raccontano esperienze individuali e familiari di emigrazione ricostruite attraverso documenti, memorie scritte e testimonianze orali.

“L'emigrazione, avvenuta soprattutto nell'arco temporale 1861/1965 – si legge nel libro – rappresenta una parte significativa della storia di San Marino”. Racconti molto sintetici, aggiunge Patrizia Di Luca, scritti per ricostruire in piccoli tasselli la storia dell'emigrazione sammarinese in Brasile, nelle campagne italiane o in Argentina. Le storie sono ancora oggi esperienze ricordate dalla maggior parte dei sammarinesi soprattutto per le difficoltà a cui erano legate.

Nel servizio l'intervista a Patrizia Di Luca (Università degli Studi di San Marino)

