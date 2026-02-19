TV LIVE ·
Difendersi dai soprusi nel mondo del lavoro: 2° incontro formativo promosso da USL

“Questo corso - evidenzia Francesca Busignani, Segretario Generale USL - ci dà l’opportunità di avere sempre più strumenti per dare il nostro contributo a liberare il mondo del lavoro dalla violenza"

di Giacomo Barducci
19 feb 2026

Il tema delle violenze e molestie nel mondo del lavoro tocca corde molto sensibili. Un fenomeno che fortunatamente però non è più sommerso, ma sta venendo in luce. Proprio per questo USL si è rivolta all’Università di San Marino che ha pensato per il suo staff e i quadri, un corso ad hoc che verte sulla vittimologia. Studiare il comportamento della vittima, analizzare il suo grado di esposizione al rischio, scrive USL, è fondamentale per prevenire il crimine o per far cessare le molestie.

"L'obiettivo che abbiamo - afferma Marco Santolini, Segretario Federazione Servizi e Commercio USL - è aiutare tutti i lavoratori per far sì che i luoghi di lavoro siano liberi dalle violenze. E da qui nasce l'importanza di sensibilizzare più lavoratori possibili, quindi di conseguenza i nostri quadri sindacali, per far sì che tutte le persone abbiano il supporto e il sostegno per denunciare ovviamente episodi di violenza che si dovessero verificare sui luoghi di lavoro".

“Questo corso - evidenzia Francesca Busignani, Segretario Generale USL - ci dà l’opportunità di avere sempre più strumenti per dare il nostro contributo a liberare il mondo del lavoro dalla violenza, che è poi la base stessa per il benessere dei lavoratori, delle ditte, della crescita della produttività e dell'intero paese”.

Nel servizio l'intervista a Marco Santolini (Segretario Federazione Servizi e Commercio USL)




