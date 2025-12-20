Digestione lenta durante le feste: perché succede e cosa fare prima, durante e dopo pranzi e cenoni

Stomaco pieno per ore, gonfiore e sonnolenza dopo i pasti: durante le feste capita a molti di sentirsi appesantiti e fare fatica a digerire. Per capire cosa accade e come prevenire questi disagi, abbiamo intervistato il dottor Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista, docente all’Università Campus Bio-Medico di Roma, che spiega perché i pasti abbondanti e ricchi di grassi rallentino la digestione, come mangiare velocemente peggiori gonfiore e pesantezza, perché arrivare troppo affamati ai cenoni sia un errore e perché digiunare dopo le feste non aiuti. Piccoli accorgimenti, prima e dopo i pasti, possono fare la differenza.

Dottore, perché possiamo avere un peggioramento della digestione durante le feste? Cosa succede?

La maggiore quantità di cibo introdotto determina un lavoro più impegnativo per lo stomaco, che fa più fatica a svuotarsi. Questo provoca un rallentato svuotamento gastrico. Ci sono persone che lo tollerano meglio e persone che lo tollerano peggio, ma in chi ha anche una minima difficoltà digestiva, l’abbondanza dei pasti può dare problemi.

Un altro fattore molto frequente è la velocità con cui si mangia. Durante le feste, per l’avidità o il desiderio di assaggiare cibi particolarmente buoni, si tende a mangiare più in fretta. Mangiare velocemente rallenta ulteriormente lo svuotamento gastrico e può causare distensione addominale, senso di pienezza, digestione lenta e quella sensazione di stomaco pieno per ore.

Infine, conta anche la tipologia di alimenti: l’eccesso di grassi rallenta lo svuotamento gastrico. I pranzi di Natale o Capodanno sono spesso elaborati e ricchi di grassi: penso al cotechino, ma anche a molte altre preparazioni tipiche. Tutto questo contribuisce alla sensazione di pesantezza.

Quali sono gli errori più comuni che peggiorano la digestione?

Gli errori più comuni sono proprio questi:

mangiare velocemente ;

mangiare troppo ;

introdurre alimenti che abitualmente non si consumano. Il nostro organismo ha una sua routine; l’introduzione di cibi nuovi o molto ricchi può provocare un piccolo “shock” digestivo, rendendo più difficile gestire alimenti diversi dal solito.

Quali regole possiamo seguire per digerire meglio, anche in un periodo ricco di pranzi e cenoni?

Prima di tutto bisogna ricordare che il periodo di Natale non significa mangiare tanto per 20 giorni. Le feste vere e proprie sono poche. Ha senso riservare l’eccezione alimentare solo a queste date, e non a tutto il mese.

Se si prevede un pasto abbondante, per esempio la sera della Vigilia, è utile ridurre i pasti precedenti: non digiunare, ma mangiare poco. Per esempio, a pranzo si può fare solo un contorno con un piccolo secondo, evitando primi piatti, pane e dolci e riducendo i condimenti.

Per chi arriva molto affamato ai pasti importanti, consiglio un piccolo spuntino pomeridiano: un cracker, una fetta di ciambellone, uno yogurt con frutta o un tè con due fette biscottate verso le 16-17. Questo aiuta ad arrivare alla cena meno affamati.

E nei giorni “di mezzo”, quando non ci sono pranzi o cenoni? Come ci si può regolare?

Come ci si dovrebbe regolare normalmente. È importante evitare pasti abbondanti anche negli altri giorni: significa scegliere un primo con un contorno, oppure un secondo con un contorno, ed evitare i dolci.

Un altro consiglio è di mangiare panettone e pandoro non come dolci di fine pasto, ma come sostituto della colazione o della merenda. La fetta di panettone al mattino sostituisce le calorie della colazione e non si aggiunge a un pasto già ricco. Stesso discorso per la merenda.

Attenzione anche alla frutta secca, che è molto calorica. Sulle tavole dei giochi è meglio mettere i mandarini piuttosto che ciotole piene di noci e nocciole.

Un ultimo consiglio veloce per i giorni post-feste: serve mangiare meno o saltare i pasti?

Meglio evitare i digiuni: creano uno stress metabolico e aumentano la fame nel pasto successivo. Nei giorni dopo le feste conviene dare più spazio a verdure e contorni, ridurre drasticamente pane e olio, magari condendo le verdure con limone o aceto. È utile privilegiare secondi piatti leggeri come pesce, carne o uova, evitando formaggi e pasta, che sono più calorici.









