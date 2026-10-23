"Digitale è reale": personalità nazionali e internazionali a confronto sul tema della violenza dei minori sui social

“Digitale è reale”, un convegno internazionale organizzato dall'Authority Pari Opportunità per confrontarsi con personalità di rilievo di tutto il mondo sul tema della violenza che passa dai social.

“Non possiamo più pensare che la violenza online non abbia effetti sulla vita reale. E quindi per noi è molto importante questo momento, questa giornata di oggi, che vuole essere una giornata di confronto, ma speriamo di uscire con tante domande in più e con qualche certezza in meno” afferma la Legale rappresentante dell'Authority Pari Opportunità, Kristina Pardalos.

Tra gli interventi, quelli dei presidenti di ECRI e GREVIO, due figure di primo piano del Consiglio d'Europa. ECRI è la commissione contro il razzismo e l'intolleranza, mentre GREVIO si occupa di vigilare l'applicazione della Convenzione di Istanbul.

“C'è una drammatica crescita dei casi di odio sui social media. Oggi c'è un gran rischio di una banalizzazione dell'odio, diventa più o meno normale, e questo non va bene. Però, purtroppo, le regole sono adottate da una generazione, come la mia, che è una generazione offline e le regole sono per tutelare la generazione online. E questo è un po' il problema, è di trovare le parole giuste, l'approccio adeguato per sensibilizzare i giovani a questo problema” dichiara Bertil Cottier, Presidente di ECRI.

“Le ragioni fondamentali della violenza digitale, sono le stesse della violenza offline. I limiti, i confini, sono più offuscati nella violenza online, ma le cause alla base sono le stesse di quella offline: gli stereotipi, i pregiudizi, la cultura patriarcale, la misoginia – tutte sono alla radice della violenza sulle donne. Quello che cambia è il mezzo, la piattaforma, ma le cause sono le stesse, e dobbiamo capirlo per prevenire questo fenomeno”, la tesi di Maria-Andriani Kostopoulou, Presidente di GREVIO.

L'evento è seguito a una Udienza con i Capitani Reggenti, i quali hanno ribadito che "Gli strumenti normativi, le convenzioni internazionali e le politiche di prevenzione costituiscono presidi indispensabili, ma altrettanto essenziale è garantire che chi subisce violenza possa trovare ascolto, sostegno e accompagnamento nella ricerca di giustizia". Il convegno è patrocinato da numerose Segreterie di Stato.

“Il tema è delicato, ha potenzialità enormi ed è estremamente significativo per me non solo aprire delle riflessioni ma approfondire e comprenderne la portata, per poi ovviamente, per la parte della pubblica amministrazione, cercare nel dialogo con queste istituzioni di porre in essere dei presidi” le parole del Segretario Andrea Belluzzi.

“Questi, come la violenza online, sono pericoli sui quali la nostra epoca deve continuare ad interrogarsi proprio per evitare che anche le giovanissime generazioni si abituino e magari considerano normale atteggiamenti di questo genere”, sostiene il Segretario Teodoro Lonfernini

“Questo Convegno focalizza un tema molto centrale che è quello della violenza dei giovani che oggi passa attraverso i social. Vediamo come anche alla luce degli ultimi scontri che ci sono stati in Italia questo tipo di violenza è nata sui social, e credo che anche la Repubblica di San Marino non possa attendere ma deve reagire e quindi dotarsi di quegli che sono gli strumenti per mettere in protezione i nostri giovani”, ribadisce il Segretario Stefano Canti.