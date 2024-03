DGFP - UNIRSM - RTV Digitalizzazione e Pa: al via la campagna video di informazione sui servizi online Una iniziativa della Direzione Generale Funzione Pubblica, in collaborazione con il Corso di laurea in Design e la Tv di Stato che trasmetterà i video nella fascia tg serale

Digitalizzazione e Pubblica Amministrazione: due mondi sempre più affini. Sullo sfondo della campagna di comunicazione, promossa dalla DGFP, l'obiettivo della partecipazione attiva del cittadino e delle imprese sul percorso di trasformazione digitale intrapreso dalla Pa per essere più efficiente e migliorare i servizi offerti.



Brevi clip diffuse da oggi, 4 marzo sui canali social istituzionali della DGFP e in onda sulla Tv di Stato, a ridosso del tg serale, ognuna con focus mirati all'approfondimento di vari temi: dalla disponibilità dei servizi online al portale web www.gov.sm, dall'uso della firma digitale e raccomandata elettronica fino all'invito all'interazione rivolto agli utenti. "L'iniziativa - spiega Manuel Canti, Direttore Funzione Pubblica - persegue tre macro-obiettivi: il primo è quello di dare un'informazione all'utenza, qualificata e non, su quelli che sono i servizi digitali che l'Amministrazione può offrire tramite il Portale Pa, servizi che negli ultimi anni sono stati costantemente implementati; il secondo obiettivo è di stimolare l'utenza a prendere cognizione di quello che è tutto l'apparato informativo consultabile sul Portale Pa. Molto utili in particolare le FAQ, ovvero le principali domande che vengono poste agli operatori allo sportello, vengono trasposte direttamente sul portale; il terzo obiettivo cui tengo molto - sottolinea Canti - è quello di stimolare l'utenza a una consapevolezza, a costruire insieme il percorso di miglioramento della Amministrazione - sinergia cittadini, professionisti, - nell'individuare sia i punti forza sia di debolezza sui quali lavorare insieme per migliorare l'Amministrazione".

Primo step di un progetto più ampio, in evoluzione. "Questo è solo l'inizio - conferma Ilaria Venturini, Responsabile comunicazione interna ed esterna DGFP - di un progetto di comunicazione volto a produrre contenuti per semplificare l'accesso e l'utilizzo dei servizi online e fornire informazioni chiare e di supporto all'utente".



Nel video le interviste a Ilaria Venturini, Responsabile comunicazione interna ed esterna DGFP e Manuel Canti, Direttore Funzione Pubblica.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: