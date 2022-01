SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA Digitalizzazione: incontro online con il vice ministro Greco Thodore Livanios Opportunità per approfondire quale può essere il ruolo di San Marino nel settore e creare nuove opportunità per aziende ed operatori sammarinesi

Incontro online questa mattina per il Segretario di Stato all'Industri Fabio Righi e il Vice Ministro Greco per la Digital Governance Thodore Livanios. Confronto nato a seguito del convegno dedicato al progetto Tre Mari che coinvolge i paesi dell'est e del sud Europa come la Grecia.

Opportunità per approfondire quale può essere il ruolo di San Marino in questo tipo di iniziative focalizzate sulla digitalizzazione e innovazione. La linea condivisa da parte del Governo, evidenzia Righi, è proprio quella di aprire il più possibile i nostri confini per far muovere aziende e operatori sammarinesi verso nuovi mercati ed opportunità.

Il Vice Ministro Livanios si è detto molto disponibile a collaborare con il nostro Paese, aperto alla creazione di sinergie con San Marino sui temi affrontati, pronto a trovare le migliori opportunità di cooperazione. Il reciproco impegno è quindi di proseguire in tavoli di approfondimento tecnico a San Marino o in Grecia.



L'intervista a Fabio Righi (Segretario di Stato Industria)

