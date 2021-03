PA Digitalizzazione, la sfida del Settore Pubblico Allargato: prosegue l'aggiornamento del sito www.gov.sm

Incrementare l'operatività online dell'Amministrazione, attivando nuovi servizi telematici, pur senza dimenticare quelle fasce di utenza che per età o livelli di conoscenze tecnologiche, continueranno a necessitare di un rapporto più tradizionale con gli uffici. Questo, in sostanza, il primo obiettivo per i prossimi mesi, alla luce delle risultanze del monitoraggio 2020, tramite questionari, sui servizi PA. Obiettivo che si intende raggiungere attraverso la costante implementazione del sito www.gov.sm, con modifiche e aggiornamenti.

Già riviste alcune sezioni: “Amministrazione trasparente” con l'aggiunta di molteplici informazioni; “Servizi online”, ovvero lo sportello virtuale per accedere ai servizi telematici, molti quelli già implementati; così come il massiccio inserimento della “Modulistica e segnalazioni” per la presentazione di istanze. Accolti molto positivamente dalla popolazione sia la prenotazione online degli appuntamenti BookPA per evitare file agli sportelli, sia i tutorial video che illustrano come effettuare le procedure.

Il fine ultimo resta quello di accorpare tutta l'operatività della PA in un unico portale, spegnendo - come gradualmente si sta già facendo - tutti quelli dei vari uffici o dipartimenti. Da migliorare nel breve periodo anche la navigabilità stessa di www.gov.sm, reputata non ancora soddisfacente soprattutto in termini di ricerca.

Nel video l'intervista a Manuel Canti, Direttore Funzione Pubblica.

