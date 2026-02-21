Digiuno e salute: l’esperta spiega benefici, limiti e regole per farlo correttamente

Il digiuno è una pratica antichissima, nata in contesti religiosi, che la scienza moderna ha riscoperto come potente strumento di rigenerazione cellulare. Non si tratta di una semplice privazione di cibo, ma di una restrizione calorica profonda capace di attivare l’autofagia, un processo biologico che elimina le cellule danneggiate per recuperarne i materiali e riparare i danni subiti quotidianamente dal nostro organismo. Tuttavia, non è una strategia adatta a tutti: l’età, lo stato di salute e i ritmi ormonali giocano un ruolo cruciale nella sua efficacia. Ne abbiamo parlato con Annamaria Colao, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato di Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia e Nutrizione presso l’Università “Federico II” di Napoli, Vicepresidente in carica del Consiglio Superiore di Sanità e autrice del libro Il digiuno su misura (Sonzogno, collana “Scienze per la vita” ideata e diretta da Eliana Liotta), che ci spiega come orientarsi tra le regole della crononutrizione e la "regola delle 3 Q" per trasformare il digiuno in un protocollo di longevità personalizzato e privo di stress.

Professoressa, oggi si parla molto di digiuno. Quali sono, secondo la scienza, i suoi reali benefici?

Il digiuno è una pratica antichissima che nasce soprattutto all'interno delle pratiche religiose, perché si era già intuito che la restrizione calorica profonda, quindi una restrizione calorica importante, riuscisse a creare e a indurre una rigenerazione cellulare. Di fatto il digiuno, che poi non è proprio l'assenza completa del cibo ma è una profonda restrizione calorica, è associato oggi a tutte le tecniche e protocolli di longevità. Quindi questo è il reale beneficio: il ripristino e l'implementazione del naturale processo di autofagia, cioè non consumare cibo così da costringere le cellule destinate alla morte a essere eliminate, recuperandone il materiale. Questa è la base per la rigenerazione cellulare, quindi il recupero di tutti i danni, sia traumatici che da infezioni o da irradiazioni che il nostro corpo subisce quotidianamente.

Professoressa, lei sostiene che non esista “un” digiuno valido per tutti, ma solo un digiuno su misura, calibrato su età, cronotipo e bisogni individuali. In concreto, come si traduce questo approccio? Può farci qualche esempio pratico di protocolli diversi e spiegare per chi sono indicati?



Il titolo del libro è “Il digiuno su misura” proprio perché non esiste una sola modalità di praticare il digiuno. Intanto il digiuno lo possiamo considerare di due tipi: uno di breve durata e uno invece cronico. Questa seconda tipologia non è adatta a tutti, ma è solo per persone che hanno una grande preparazione, anche di meditazione, prima di affrontare digiuni di lunga durata.

Noi nel libro parliamo di digiuni di breve durata, che possono essere quotidiani e che appartengono alle tecniche che in inglese vengono indicate come TRE - time restricted eating -, ossia usiamo una finestra di tempo ristretto per l'alimentazione e lasciamo invece molto tempo senza consumare nulla: questo facilita la rigenerazione cellulare quotidiana. Oppure utilizzare un giorno, due giorni o tre giorni a settimana di restrizione mentre negli altri giorni si mangia liberamente: questo, in qualche modo, facilita anche la gestione settimanale del cibo, perché tutti vogliono avere libertà nel fine settimana di mangiare un po' quello che si vuole, di uscire con gli amici e avere un atteggiamento di socialità libera. Questi schemi riescono a soddisfare questa necessità, quindi è evidente che ognuno può avere la sua propria modalità di applicazione dei digiuni e nel libro, naturalmente, sono spiegati tutti nel dettaglio.

Nel libro lei introduce la cosiddetta “regola delle tre Q”. Può spiegarci di cosa si tratta e perché è così importante?



La regola delle 3 Q è una regola che inserisce all'interno della nostra scelta sul cibo da consumare anche un terzo punto che non tutti conoscono, ovvero quello del "quando", cioè le regole della crononutrizione. Quindi la prima Q è quale cibo consumare e prevalentemente noi ci riferiamo alla dieta mediterranea, quindi molti cibi vegetali con olio d'oliva, pochi cereali integrali e una quota di proteine di alto valore nutrizionale come possono essere quelle animali o vegetali.

Quanto? Beh, dipende da ciascuno di noi, quindi dall'attività fisica, dall'età, dallo stato di salute, dall'aver avuto o meno patologie o intolleranze, allergie, malattie autoimmuni, il diabete, l'obesità: sono tutte patologie che condizionano il quanto. Il quando invece, che è poco noto, deve tener conto del fatto che la nostra digestione è sotto il controllo degli ormoni, i quali hanno una ciclicità quotidiana. Ecco perché io spiego anche questo tema, che è quello della crononutrizione - quindi del consumo di alcuni cibi in alcune ore della giornata -, che è molto importante per lo stato di salute.



Esistono condizioni fisiche, patologie o fasi della vita in cui il digiuno va evitato o attentamente monitorato? In quali casi è fondamentale il parere medico prima di intraprendere questo percorso?



Sì, il digiuno non è adatto a tutti. Certamente non si consiglia il digiuno in un bambino, in un giovane o in un adolescente che sta cominciando il periodo della pubertà, perché quello è un periodo della vita in cui il corpo si sta ancora formando e ha bisogno di tutti i nutrienti, non possiamo restringerli. In ogni caso va fatto sotto attento controllo medico. Non va neanche consigliato in gravidanza o in allattamento: ci sono dei dati che riportano una riduzione della produzione del latte durante i periodi di digiuno.

Non viene consigliato neanche in chi ha patologie molto severe, per esempio il diabetico in trattamento insulinico o un paziente oncologico in una fase già molto avanzata di malattia con cachessia, in ogni caso in pazienti che abbiano uno stato catabolico o uno stato cachettico. Quindi non in tutti i pazienti si può suggerire il digiuno. In ogni caso bisogna prepararsi a questi schemi. Il digiuno per sua natura è una pratica che non deve essere associata a stress, quindi non si può decidere di smettere di mangiare come se fosse qualcosa che arriva dall'esterno di noi. Sono delle pratiche che vogliono assolutamente una comprensione del fenomeno, uno studio e anche l'avvicinamento con meditazione proprio per ridurre lo stato di stress.











