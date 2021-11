Dimissioni in blocco per l'Autorità garante per l'Informazione: "Non abbiamo i mezzi per lavorare"

Dimissioni in blocco per l'Autorità garante per l'Informazione: "Non abbiamo i mezzi per lavorare".

Si dimettono i componenti dell'Autorità Garante per l'Informazione. "Da mesi - spiegano - chiediamo che l'Autorità venga messa nelle condizioni di svolgere i compiti che la legge le attribuisce". Dicono di aver inoltrato richieste più volte, a voce e in forma scritta, formalizzando il disagio al Congresso di Stato. Ma, aggiungono, "non abbiamo ricevuto risposta".

Sono diverse le cose che mancano. Da una sede dove riunirsi e depositare i documenti alla necessità di un budget "anche minimo" per far fronte agli impegni fissati dalla legge, fino a una tutela legale specifica. I membri spiegano di prestare servizio gratuitamente. Non è stato neanche possibile, affermano, pubblicare su un sito web dedicato i dati dei finanziamenti erogati alle testate giornalistiche e i bilanci degli editori proprio perché, dicono, "dopo mille difficoltà", nessuno si è reso disponibile a realizzare questo lavoro senza un compenso. "Non puntiamo il dito contro nessuno", sottolineano, ma per rendere l'Autorità "autonoma", allora "le vanno date le gambe per camminare".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: