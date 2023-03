Diocesi impegnata contro gli abusi su minori: nuova guida e centro d'ascolto dedicato

Una guida semplice, con consigli utili e indicazioni su come comportarsi per aiutare ragazze e ragazzi vittime di abusi, per contrastare il fenomeno. E' un impegno diretto quello messo in campo dalla Diocesi di San Marino-Montefeltro che, alla luce delle indicazioni di Papa Francesco, pubblica un nuovo vademecum destinato a educatori, famiglie, volontari, catechisti e a tutte le persone che si occupano di minori.

“Cura e tutela” è il titolo del volume a cui ha lavorato il Servizio diocesano tutela minori composto, tra gli altri, da psicologi, insegnanti e giornalisti. Obiettivo: la lotta agli abusi che possono essere di tipo sessuale, psicologico, di potere o riguardare atti di bullismo. Per questo, circa un anno fa è stato istituito un apposito centro di ascolto, sia per San Marino che per il Montefeltro italiano.

Dalla creazione a oggi, non sono arrivate segnalazioni di abusi, ma i volontari esortano a utilizzarlo in caso di bisogno e ricordano che viene garantito l'anonimato (per chiedere aiuto contattare: tutelaminori@diocesi-sanmarino-montefeltro.it oppure i numeri 346-7254983 o 366-9067192). Fondamentale, per le famiglie, accorgersi dei primi segnali di disagio del minore. Una delle chiavi è l'ascolto.

Nel servizio le interviste ad Andrea Turazzi (vescovo Diocesi San Marino-Montefeltro) e Piero Manocchio (psicologo e psicoterapeuta - referente del Servizio Diocesano)

